Создать клон сайта + партнерку

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Закрыт5 заявок240 просмотров

Собственно названием темы все сказано... Надо создать сайт знакомств аналог dating.ru со всем его функционалом + релефалную программу по привлечению юзеров... Предлагайте свои сроки, цены, условия сотрудничества и т.д. Наличие опыта создания подобных проектов с большими нагрузками обязателен + портфолио приличное должно быть...

17 лет назад
tarasgu
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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