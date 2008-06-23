Создать Сайт строительной компании по их рекламному проспекту. Нужно что бы было аккуратно, строго и красиво.
Разработка сайта на Drupal - вторая фаза
1. Первая фаза (уже закончена - была так же размещена на weblancer.net) предполага по готовым .psd исходникам создание темплейтов для Друпала на встроенном phptemplates. На первом этапе не были утверждены типы данных (новости, статический текст, видео) поэтому вывод текста на страницы сайта осуществлялся минуя стандартные модули вывода контента. Текст и картинки к тексту выводились путем внесение хтмл кода прямо в код темплейтов. Большая часть контента внесена через админку опять таки путем вставки хтмл кода. Визивиг редактор не подключался. Клиенту очень важно было быстро подянть сайт онлайн и обсуждался только вопрос дизайна.
2. Вторая фаза (то что надо сейчас делать) предполагает 2 этапа. Первый этап: предполагает уточнение какие блоки на каждой старнице будут доступны через админку а какие жестко вбиты в темплейт, определены типы контента, формат видео и доработаны psd старницы где видео размещено. Есть старница блога - сейчас ее внешний вид в разработке. Доступ к блогу будут иметь только юзеры с их местной Intranet сети, т.е. необходимо закодить фильтр по IP с которого осуществляется вход и соответсвенно логин/пароль на вход в блог. Регистрация в блоге новых юзеров еще не обсуждалась. Модуль блога не подключался. Администрируемый контент должен обладать ограничениями, т.е. нужно наложить лимит символов на ввод текста, на месте картинок - аплод только картинок уже известных размеров, аплод видео в утвержденном формате .flv (конвертацию делают локально - не на сервере). Одним словом создание полной функциональности уже через движок стандрантыми средствами самого движка. Уверен нужно подключить визивиг редактор. Думаю TinyMCE+IMCE....
Второй этап данной фазы будет отдельным проектом. Бюджет еще не определен но думаю порядка 1000 у.е.
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