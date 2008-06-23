Разработка сайта на Drupal - вторая фаза

$1000
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Завершен4 заявки207 просмотров

1. Первая фаза (уже закончена - была так же размещена на weblancer.net) предполага по готовым .psd исходникам создание темплейтов для Друпала на встроенном phptemplates. На первом этапе не были утверждены типы данных (новости, статический текст, видео) поэтому вывод текста на страницы сайта осуществлялся минуя стандартные модули вывода контента. Текст и картинки к тексту выводились путем внесение хтмл кода прямо в код темплейтов. Большая часть контента внесена через админку опять таки путем вставки хтмл кода. Визивиг редактор не подключался. Клиенту очень важно было быстро подянть сайт онлайн и обсуждался только вопрос дизайна.

2. Вторая фаза (то что надо сейчас делать) предполагает 2 этапа. Первый этап: предполагает уточнение какие блоки на каждой старнице будут доступны через админку а какие жестко вбиты в темплейт, определены типы контента, формат видео и доработаны psd старницы где видео размещено. Есть старница блога - сейчас ее внешний вид в разработке. Доступ к блогу будут иметь только юзеры с их местной Intranet сети, т.е. необходимо закодить фильтр по IP с которого осуществляется вход и соответсвенно логин/пароль на вход в блог. Регистрация в блоге новых юзеров еще не обсуждалась. Модуль блога не подключался. Администрируемый контент должен обладать ограничениями, т.е. нужно наложить лимит символов на ввод текста, на месте картинок - аплод только картинок уже известных размеров, аплод видео в утвержденном формате .flv (конвертацию делают локально - не на сервере). Одним словом создание полной функциональности уже через движок стандрантыми средствами самого движка. Уверен нужно подключить визивиг редактор. Думаю TinyMCE+IMCE....

Второй этап данной фазы будет отдельным проектом. Бюджет еще не определен но думаю порядка 1000 у.е.

Drupal
17 лет назад
vrungel
48 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mamont77
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Сотрудничеством остался больше чем доволен. Руслан высококласный специалист, а так же добросовестный и порядочный человек - с ним очень приятно работать. Всегда на связи. Вдумчив и обстоятелен. Достаточно широкий кругозор знаний. Работает дествительно по вечерам - меня это устраивает. В поцессе работы решил кучу задач о которых я даже не подразумевал составляя ТЗ. Критику и замечания воспринимает адекватно. В конце работы был редоставлен отчет о том сколько часов и на что потрачено - очень проффесионально. Обязательно буду сотрудничать дальше и уже отдал еще одни проект по Друпалу. 10 из 10!!! Рекомендую!

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mamont77
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад