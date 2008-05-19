Туристический сайт

Вобщем ищу одного-двух человек для создания туритического сайта. Есть очень неплохие идеи на счет сайта. но это уже только при личной беседе расскажу)

Проект будет комерческим. но вначале дохода не будет(((

Сразу предупреждаю это будет не просто туристический...таких еще я лично не видел!

кого заинтересовало в асе - 213859172