Вобщем ищу одного-двух человек для создания туритического сайта. Есть очень неплохие идеи на счет сайта. но это уже только при личной беседе расскажу) Проект будет комерческим. но вначале дохода не будет((( Сразу ...
Интересует website
Привет меня зовут АЛЕХ
на данный момент нас интересует сайт
по продаже машин
вот примеры
http://myusaauto.com/ru/index.shtml
http://carbazar.ru/sl_usafirm/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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