Сайт новостного СМИ + пользовательский контент

Требуется создать сайт новостного СМИ (региональное информационное агентство), на котором кроме редакции свой контент могут размещать читатели.

Дизайн сайта уже разработан - есть PSD.

Осложняющие факторы:

- СМИ существует уже несколько лет, необходимо сохранить весь имеющийся контент (тексты и фото) и продукты, перенести их на новый движок;

- необходимо обеспечить преемственность (работоспособность) старых URL.

Цели проекта:

- заменить имеющийся сайт СМИ на новый, который даст возможность публиковать новый вид контента (видео и аудио);

- организовать участие читателей в процессе наполнения сайта контентом.

Для отображения видео и аудио контента необходимо создать flash-плеер (особенности функционала будут оговорены детально. Можно использовать разработки open source).

Движок сайта должен выдерживать большие нагрузки. Отдельный упор будет сделан на выдачу контента в XML (в формате RSS, ATOM, и иных).

Существующая инфраструктура для проекта: 1 выделенный физический сервер.

Вы (желательно!) используете:

- Linux

- Apache

- nginx

- PHP

- MySQL

- XML/XSLT

- JavaScript

- AJAX

- Flash, AC

- CSS

- HTML

Фронтенд и бекенд должны быть работоспособны в IE, Opera, Firefox.

Особо обращаю внимание на конфиденциальность информации и работ!

Если проект будет выполнен успешно, гарантирую вам еще одного клиента, для которого вы сделаете сайт на основа данного движка.

Ваши предложения направляйте в личку, или на [email protected]