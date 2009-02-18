Сайт новостного СМИ + пользовательский контент

$4800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок330 просмотров

Требуется создать сайт новостного СМИ (региональное информационное агентство), на котором кроме редакции свой контент могут размещать читатели.

Дизайн сайта уже разработан - есть PSD.

Осложняющие факторы:

- СМИ существует уже несколько лет, необходимо сохранить весь имеющийся контент (тексты и фото) и продукты, перенести их на новый движок;

- необходимо обеспечить преемственность (работоспособность) старых URL.

Цели проекта:

- заменить имеющийся сайт СМИ на новый, который даст возможность публиковать новый вид контента (видео и аудио);

- организовать участие читателей в процессе наполнения сайта контентом.

Для отображения видео и аудио контента необходимо создать flash-плеер (особенности функционала будут оговорены детально. Можно использовать разработки open source).

Движок сайта должен выдерживать большие нагрузки. Отдельный упор будет сделан на выдачу контента в XML (в формате RSS, ATOM, и иных).

Существующая инфраструктура для проекта: 1 выделенный физический сервер.

Вы (желательно!) используете:

- Linux

- Apache

- nginx

- PHP

- MySQL

- XML/XSLT

- JavaScript

- AJAX

- Flash, AC

- CSS

- HTML

Фронтенд и бекенд должны быть работоспособны в IE, Opera, Firefox.

Особо обращаю внимание на конфиденциальность информации и работ!

Если проект будет выполнен успешно, гарантирую вам еще одного клиента, для которого вы сделаете сайт на основа данного движка.

Ваши предложения направляйте в личку, или на [email protected]

AJAXApacheCSSHTMLJavaScriptLinuxMySQLNginxPHP
17 лет назад
kolin2
Максим 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dkdesign
Денис 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$4800
150 дней
Хорошо поработали. Внимательно слушают, понимают, идут навстречу, делают толковые предложения. Работой доволен. На них можно положиться.
Максим, хороший заказчик, грамотно ставит цели, постоянно на связи. Во многом помогает программисту тестировать уже написанные блоки. По оплате работы не разу не возникло никаких вопросов. За время сотрудничества, а это уже более полугода были налажены тесные контакты.

Заявки фрилансеров

dkdesign
Денис 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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