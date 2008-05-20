Установка и настройка Yootheme темплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки142 просмотра

На английском языке. Подробное описание специалисту с опытом работы.

17 лет назад
makama
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Современные видеокарты

    $500

    Создание сайта, каталога товаров используемых в пратнерких программах от http://www.mixmarket.biz Парсинг подгружаемого XML файла товаров, занесение его в базу MySQL и последующее отображение на сайте.

    MySQL
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интересует website

    Привет меня зовут АЛЕХ на данный момент нас интересует сайт по продаже машин вот примеры http://myusaauto.com/ru/index.shtml http://carbazar.ru/sl_usafirm/ http://www.avtovisa.ru/ http://westauto.ru/

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Туристический сайт

    Вобщем ищу одного-двух человек для создания туритического сайта. Есть очень неплохие идеи на счет сайта. но это уже только при личной беседе расскажу) Проект будет комерческим. но вначале дохода не будет((( Сразу ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт новостного СМИ + пользовательский контент

    $4800

    Требуется создать сайт новостного СМИ (региональное информационное агентство), на котором кроме редакции свой контент могут размещать читатели. Дизайн сайта уже разработан - есть PSD. Осложняющие факторы: - СМИ ...

    AJAXApacheCSSHTMLJavaScript
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Обучение по созданию сайтов

    Здравствуйте, данное предложение обращено к тем, кто многие годы занимался созданием сайтов под ключ и может на доступном языке для новичка провести обучающий курс. Прошу здесь указывать ваши расценки и предполагаемый объем тематических занятий ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт визитка на шаблоне

    Нужен сайт визитка на шаблоне. Даете списокшаблонов, выбираю шаблон. Потом даю список из 5-7 разделов и вы делаете соответствющие страницы. Желательно какую либо CMS поставить. Пишите бюджеты. Чем ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен управляемый сайт

    Нужен сайт с системой управления + дизайн. Функции сайта: 1.Доступ к определенному разделу сайта должен осуществлятся после регистрации с оплатой стоимости доступа. 2.Способы оплаты должны быть максимально удобные для всех ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal - вторая фаза

    $1000

    1. Первая фаза (уже закончена - была так же размещена на weblancer.net) предполага по готовым .psd исходникам создание темплейтов для Друпала на встроенном phptemplates. На первом этапе не были утверждены типы данных (новости, статический текст, ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад