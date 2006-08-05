makama

Гость makama

 
NaN летКанада/Калгари
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
tvv
48 летНидерланды
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов
$600
10 баллов
17 лет назад
Компонент для Джумла
Максим - отличный заказчик! Четкое техническое задание, все время на связи, оплата своевременная. Если у Максима будут еще задачи, будем рады брать их на реализацию. Только положительные рекомендации, и Высший балл - 10.
Вадим и его команда специалистов показали хорошие профессиональные навыки и умение выполнять работы качественно и в короткие сроки. Большую часть суток доступен в онлайн для обсуждения деталей проекта и корректировки задания если это необходимо. Если Вадим заинтересуется, буду предлагать ему новые проекты. Особенно хотелось бы выделить команду Максима Кривошлыка.
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