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- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 лет назад
На английском языке. Подробное описание специалисту с опытом работы.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуются ГРАМОТНЫЕ агенты по продвижению транспортного сайта в сообществах, блогах и на форумах. Сообщения должны быть оригинальные, без намека на рекламу, без последующих негативных отзывов от посетителей/участников. Сайт в основном информациионный– мы рекламируем свои услуги, ...Рекламные кампании1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Найти информацию о производителях нефтегазового оборудования в России/Украине. Форма отображения информации - Название компании - Должность контактного лица - Фамилия, Имя, Отчество - тип производимого оборудования - примерный срок изготовления - Телефон - Факс - электронный адресПоиск информации14 заявокЗакрыт17 лет назад
Ищу людей с опытом работы с финансовыми порталами. Нужно: - графическое отбражение изменения курсов валют системы FOREX для сайта на Joomla. - хорошая платная подписка на данные о валютах. Пример можно посмотреть на yahoo finance Более подробное описание ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Подробное описание в приложенном файле. Рассматриваться будут только предложения фрилансеров с хорошим портфолио и рекомендациями.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна одна коробочка и один банер выполненые в стиле сайта joom.ca (цвета) с возможностью вставлять названия разных компонентов. Joom-Profiles, Joom-Meals, Joom-Reports и так далее. Примеры коробочек для разных компонентов можно посмотреть здесь phil-taylor.comДизайн продукции10 заявокЗакрыт17 лет назад
Подробное описание по этому проекту находится в приложенном файле. Мы постоянно ищем грамотных и ответственных програмистов способных работать в команде. Если у вас уже написанные компоненты на PHP и права на них, мы можем помочь ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Urgent - Need a flash intro page made for health/wellness website will provide photo for flash image. Very basic. Intro page to our (mambo) website, that is an image of a sunrise (we provide image) that ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Доработать темплату для существующего сайта makama ca . Качество на высшем уровне - верстка дивная(слоями/css).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен компонент для Джумла согласно приложенной спецификации. Это образовательный сайт где после обучения участник программы проходит тест.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Мне нужно создать джумла темплату (без флеш) на основе темплаты номер 11085 с темплатемонстра. Фиксированная ширина 1024 х 728. используя CSS Фактически с HTML темплаты нужно взять только верхнюю часть. Нишняя часть может быть изменена ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Канадская компания примет для удаленной работы програмистов для: - создания модулей и компонентов для Джумла. - Создание темплат для Джумла - Дизайн для Джумла - Установка на сервер клиента и оптимизация. Если вы умеете делать хорошо один или несколько ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Создать подобный сайт похожий на http://perevozki.ru на английском языке.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна русская версия сайта предложения услуг в области перевозок грузов. (оригинал на английском языке). Пимерно 5-10 страниц включая новости.Копирайтинг19 заявокЗакрыт17 лет назад
www.templatemonster.com #9890. Надо интегрировать в Joomla темплату 1024 на 768. Все странички CSS. С вашим предложением прошу направить ваше портфолио, сроки и стоимость работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Ищу специалистов для создания темплат (из PSD картинки), модулей и компонентов для Мамбо и Джумла. Услуги ориентированы на Европу и Америку. Возможно долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад