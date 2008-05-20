Сайт типографии

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Закрыт29 заявок350 просмотров

Необходимо создать с нуля сайт "цифровой" типографии (полиграфия, не фото), с калькулятором для просчета заказов.

Все предложения по ценам и срокам кидайте на почту пожалуйста.

Пример сайта - http://www.psprint.com/

17 лет назад
pako2001
Георгий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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