Срочно сделать сайт клана игры в Флеше

Нужно сделать сайт клана игры

Игра космическая.

Сделать нужно срочно.

Нужно сделать сайт во флеше, дизайн космический.

На главной странице должны быть рубрики

И идти текст на фоне главной страницы как в титрах при окончании фильма.

текст- это устав игры.

Там нужна адмика соответственно.Чтобы добавлять фото, музыку, тексты, разделы и игры. И форум. И чат.

Всю инфу со старого сайта нужно перенести со старого сайта на новый.

На старом сайте есть фото и инфа

По вопросам пишите в асю

450550412