Нужно сделать сайт клана игры Игра космическая. Сделать нужно срочно. Нужно сделать сайт во флеше, дизайн космический. На главной странице должны быть рубрики И идти ...
Интернет-магазин бытовой техники
Нужно создать интернет-магазин бытовой техники.
Также нужно зделать логотип магазина и дизайн сайта.
Дитальную информацию можно получить по:
ISQ : 430224536
E-mail: [email protected]
Работа по договару.
Пред оплаты не делаю
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