Сайт на Bitrix "Стандарт" с дизайном и программ.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок394 просмотра

Есть Bitrix "Стандарт".

Есть Логотип, контент и структура сайта!!

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Нужно:

- дизайн под торговое представительство + небольшую анимацию в шапке...

- шаблон под Битрих

- установить и настроить

- кратко написать, где и что редактировать согласно структуре.

Структура, контент и доп. информация по запросу!!!

17 лет назад
mkvin
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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