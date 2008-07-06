Web-cайт на cms

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок362 просмотра

Нужно сделать web-cайт на cms. Функционал: фотогалерея, поиск, многоязычность. Подробности в личку.

17 лет назад
aeulgfu
50 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Spree
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$200
Большое спасибо за работу! Сделано по уму, возникающие изменения вносились оперативно. Что особенно приятно - разработчик каждый день на связи, что очень важно на стадии сдачи проекта. Рекомендую!
Доволен работой.

Заявки фрилансеров

Spree
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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