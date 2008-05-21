Создание сайта B2C, B2B для бронирование туруслуг: отели, трансферы, визы т.д. Обмен информацией с поставщиками в XML формате. Интеграция с платежными системами. Опыт подобных разработок обязателен.
Требуется создать 4-5 сателлитов
Требуется создать 4-5 сателлитов (контент будет свой)
- Должна быть своя система управления - т.е. возможность добавлять потом на сателлит новые статьи
- Д.б. возможность добавлять категории статей
- Д.б. ЧПУ и корректная обработка 404
- Дизайн - простой, но уникальный, возможно просто переделка какого либо диза с openwebdesign с отрисовкой своей шапки
- Контент писать не надо, это мы сделаем сами
предположительная стоимость 15 wmz за сателлит.
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