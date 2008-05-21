Требуется создать 4-5 сателлитов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок254 просмотра

Требуется создать 4-5 сателлитов (контент будет свой)

- Должна быть своя система управления - т.е. возможность добавлять потом на сателлит новые статьи

- Д.б. возможность добавлять категории статей

- Д.б. ЧПУ и корректная обработка 404

- Дизайн - простой, но уникальный, возможно просто переделка какого либо диза с openwebdesign с отрисовкой своей шапки

- Контент писать не надо, это мы сделаем сами

предположительная стоимость 15 wmz за сателлит.

17 лет назад
wade_seo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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