Создание соц. сети

Приветствую Всех появилась новая идея создать проект о работе. Есть ТЗ и желание развивать его, но нужен человек кто знает программирование и так же дизайн, то есть нужна группа, желательно из Москвы. Люди нужны именно как партнеры с понятными вытекающими от сюда делами. Проект стоящий и при контакте в личке более подробно расскажу. На счет вопроса оплаты скажу так возможно и договоримся, но хотелось бы видеть человека как партнера и в доле. Точнее можно написать так Ищутся люди, которые хотят начать дело на свободных началах, то есть в свободное от основной работы делом.

Читаем кому интересно пишем и работаем совместно. Сразу скажу оплаты на данные момент нет, я так же работаю, но все юр. будут в доле.

1. Программисты есть

2. Требуються дизайнер