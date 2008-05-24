Создание соц. сети

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Закрыт9 заявок550 просмотров

Приветствую Всех появилась новая идея создать проект о работе. Есть ТЗ и желание развивать его, но нужен человек кто знает программирование и так же дизайн, то есть нужна группа, желательно из Москвы. Люди нужны именно как партнеры с понятными вытекающими от сюда делами. Проект стоящий и при контакте в личке более подробно расскажу. На счет вопроса оплаты скажу так возможно и договоримся, но хотелось бы видеть человека как партнера и в доле. Точнее можно написать так Ищутся люди, которые хотят начать дело на свободных началах, то есть в свободное от основной работы делом.

Читаем кому интересно пишем и работаем совместно. Сразу скажу оплаты на данные момент нет, я так же работаю, но все юр. будут в доле.

1. Программисты есть

2. Требуються дизайнер

14 лет назад
mnemonix
Алексей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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