Видео веб-чат

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок344 просмотра

Мне нужно опытнй программист для выполнения четкого ТЗ

Нужно сделать Вебсайт под ключ

Краткое ТЗ

- Красивый дизайн

- Регистрация,авторизация

- Видео чат(одна камера+ много кто будет писать сообщения,много видеокамер и все переговариваются)

Допольнительная информация после выбора испольнителя

Сорри за мой бад русский =)

Да главное сайт на английском!

17 лет назад
pronon
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

aligator
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
15 отзывов(-5)
17 лет назад
$5000
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик Все оплатил в срок как и договаривались. Предоставил четкое ТЗ

Заявки фрилансеров

aligator
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
15 отзывов(-5)
17 лет назад