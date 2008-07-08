Сразу предупреждаю - нужны действительно толковые и ответственные люди, которые точно знают, что сделают все на должном уровне. Вся работа начнется через несколько месяцев, т.к. сейчас дописывается контент, после чего будет сделан полный макет ...
Видео веб-чат
Мне нужно опытнй программист для выполнения четкого ТЗ
Нужно сделать Вебсайт под ключ
Краткое ТЗ
- Красивый дизайн
- Регистрация,авторизация
- Видео чат(одна камера+ много кто будет писать сообщения,много видеокамер и все переговариваются)
Допольнительная информация после выбора испольнителя
Сорри за мой бад русский =)
Да главное сайт на английском!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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