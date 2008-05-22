Приветствую Всех появилась новая идея создать проект о работе. Есть ТЗ и желание развивать его, но нужен человек кто знает программирование и так же дизайн, то есть нужна группа, желательно из Москвы. Люди нужны именно ...
Нужен сайт с почтовой и инет-магазин. системой
Сразу предупреждаю - нужны действительно толковые и ответственные люди, которые точно знают, что сделают все на должном уровне.
Вся работа начнется через несколько месяцев, т.к. сейчас дописывается контент, после чего будет сделан полный макет дизайна.
Прицепил к теме предварительный макет сайта, чтобы вы знали с чем примерно придется иметь дело.
Как видите, это сайт брачного агенства.
Те, кто уже занимался подобными проектами - пожалуйста, давайте ссылки на работающие сайты.
Хотелось бы найти разработчиков одного агенства, которое уже прекратило свое существование (подробности при личном общении в icq).
Итак, вкратце о том, что нужно сделать:
1. Верстку из .psd макета. (можно, чтобы основной скелет был на таблицах, основное на div'ах.) Но, если сможете сделать безупречную кроссбраузерную верстку div'ами, то это большой плюс.
2. Нужна довольно сложная система управления контентом.
3. Нужна своя почтовая система (аккаунты для клиентов, переводчиков и администраторов).
4. На сайте будет присутствовать интернет-магазин.
Это было самое основное. Конечно же, есть еще пару добрых сотен вещей, которые необходимо сделать.
*Называйте ваши цены и сроки исполнения.
Все подробности по icq: 933-60-16.
P.S. Посредников просьба не беспокоить.
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