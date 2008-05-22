Приветствую Всех появилась новая идея создать проект о работе. Есть ТЗ и желание развивать его, но нужен человек кто знает программирование и так же дизайн, то есть нужна группа, желательно из Москвы. Люди нужны именно ...
Сайт на ShopSсript
Требуется реализовать сайт на ShopSсript
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