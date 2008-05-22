Нужно очень быстро сделать простенький сайт.

Тема сайта: "Уникальные методики соблазнения"

Что нужно сделать:

1. Дизайн, соответствующий тематике. Эротической направленности.

2. Прикрутить его к любому движку, который подойдет для функционирования сайта

Что должно быть на сайте:

1. На главной – красивый дизайн, возможность добавления описания сайта. Большая кнопка "Вход"

2. На внутренних страницах: возможность добавления статей и внутренних ссылок на них.

3. Все что находится дальше главной странички должно быть закрыто смс-замком (www.russianbilling.com). Скрипт генерации и проверки паролей в прикреплении.

Это и есть все Т.З. Сдать готовый сайт нужно сегодня к 22:00 (по Москве)

Пишите Ваши предложения с указанием цены.