Надо создать сайт

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Завершен57 заявок994 просмотра

Подписному агенству необходимо создать сайт.

Ждем резюме.

Дополнительная информация и пример подобного сайта после предоставления резюме.

17 лет назад
La_marguerite
43 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$400
10 дней
Большое спасибо. Очень приятно было работать. И особое спасибо. за дальнейшее сопровождение. Всем советую!

Заявки фрилансеров

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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