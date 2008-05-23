Разроботка сайта о SIM картах

Доброе время суток, Требуется создать сайт на 3 языках, можно на готовой CMS лудшего тех.задания нету как примеры на сами сайты.

http://hbsglobal.ru/

http://www.1sim.co.il/

Жду оценки по стоимости и также сроки на выполнения, просьба отписывать все сдесь и подробоно, ответы типо возмусь и прочего просто будут игнорирыватся, давайте не будим тратить не свое не мое время.

Извиняюсь за Русский.

Оплата будет через безопасные сделки.