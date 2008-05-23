Подписному агенству необходимо создать сайт. Ждем резюме. Дополнительная информация и пример подобного сайта после предоставления резюме.
Доска объявлений
Требуется разработать сайт доски объявлений (обмен с через Access) с добавлением скриптов платежей и версткой журнала.
Пожелания: минимизировать стоимость на начальном этапе.
ICQ 633-52-725
Заявки фрилансеров
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