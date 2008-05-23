Доска объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок249 просмотров

Требуется разработать сайт доски объявлений (обмен с через Access) с добавлением скриптов платежей и версткой журнала.

Пожелания: минимизировать стоимость на начальном этапе.

ICQ 633-52-725

17 лет назад
YuriyNext
Юрий 
52 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо создать сайт

    Подписному агенству необходимо создать сайт. Ждем резюме. Дополнительная информация и пример подобного сайта после предоставления резюме.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт агенства недвижимости

    Основные состовляющие сайта: База данных клиентов, база предожений по недвижимости, форум, блог, RSS. Дизайн сайта: "Корпоративный минимализм" =)) Срок готовности сайта: июль 2008 г.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен каталог недвижимости с внятным поиском

    Основа сайта - поисковая система по заданным критериям: 1. Место (тут варианты отображения - спискок или карта с делением на сектора конкретные) 2. Тип недвижимости (с делением на коммерческую и резидентскую) ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видео веб-чат

    $5000

    Мне нужно опытнй программист для выполнения четкого ТЗ Нужно сделать Вебсайт под ключ Краткое ТЗ - Красивый дизайн - Регистрация,авторизация - Видео чат(одна камера+ много кто будет писать сообщения,много видеокамер ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен сайт с почтовой и инет-магазин. системой

    Сразу предупреждаю - нужны действительно толковые и ответственные люди, которые точно знают, что сделают все на должном уровне. Вся работа начнется через несколько месяцев, т.к. сейчас дописывается контент, после чего будет сделан полный макет ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт с разделенным контентом (платный/бесплатный)

    Нужен сайт "под ключ" на системе управления, adult тематика. Вход в закрытую часть продается через внешний биллинг (нужно подключить). Администратор должен иметь возможность просто и быстро размещать фото/видео контент через панель управления.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется создание интернет магазина

    $1000

    Уважаемые программисты! нам требуется ин.магазин купальников и белья,ТЗ высылаем ,все подробности в асе 417410294!!! Ищем ответственного человека, который не пропадет, очень необходимо уложиться в максимальный срок 25 дней! Нужна красивая работа. Желательно ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проекты на Drupal

    $1000

    Добрый день! Нам требуется ответственный, пунктуальный и пишущий на php программист. Работа удаленно, с проектами на Drupal. Несомненным плюсом будет умение темизировать верстку под Drupal. От вас требуется ссылки на ...

    DrupalPHP
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад