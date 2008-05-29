Сателит - Форекс

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Завершен3 заявки180 просмотров

Нужно создать сателит под форекс, страниц 40-50, уникальный дизайн, уникальный текст, движек dle.

Цена 30-35 у.е. Если сможете поставить дорогие кеи и ключевики, цену подниму.

DLE
17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$30
4 дня
Прекрасная работа, полное соответствие требованиям.
Отличный заказчик, задача поставлена чётко оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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