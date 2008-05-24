Есть шапка - сделать сайт

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Закрыт8 заявок342 просмотра

Есть шапка. Нужно в ее стиле дорисовать дизайн, сверстать и наполнить. Цена до 70 у.е. Хорошая практика для начинающих. Дорисовать дизайн - до завтра нужно.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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