Подписному агенству необходимо создать сайт. Ждем резюме. Дополнительная информация и пример подобного сайта после предоставления резюме.
Сайт сетевой компании
Разработка скриптов для сетевого маркетинга, личные кабинеты участникам, страница администрирования, автоматизация платежей, автопостроение сетевой структуры, регистрация с оплатой. Подробности при личном общении
Заявки фрилансеров
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