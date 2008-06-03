Разработка корпоративного сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен35 заявок489 просмотров

Необходимо разработать сайт фирмы.

1) Произвести маркетинговое исследование тематического сегмента.

2) Нарисовать качественный дизайн.

3) Разработать систему управления сайтом.

4) Заполнить сайт контентом (7 основных разделов + 20 статей)

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Требования к кандидатам:

1) Дизайн: дизайн разработать с нуля.

2) Система управления сайтом должна быть максимально простой и желательно нестандартной.

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В случае успешной разработки и сдачи поректа (срок на разработку 3 недели), фирма-разработчик должна быть готова к предоставлению нам услуги подвижения сайта и его сопорвождения.

Жду Ваши предложения (желательно в виде сметы по работам).

17 лет назад
seomaker
Зайцев 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$2000
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик - знает чего хочет. Качественно сформировал задание для программистов. Деньги оплатил вовремя.

Заявки фрилансеров

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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