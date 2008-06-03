Разработка корпоративного сайта

Необходимо разработать сайт фирмы.

1) Произвести маркетинговое исследование тематического сегмента.

2) Нарисовать качественный дизайн.

3) Разработать систему управления сайтом.

4) Заполнить сайт контентом (7 основных разделов + 20 статей)

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Требования к кандидатам:

1) Дизайн: дизайн разработать с нуля.

2) Система управления сайтом должна быть максимально простой и желательно нестандартной.

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В случае успешной разработки и сдачи поректа (срок на разработку 3 недели), фирма-разработчик должна быть готова к предоставлению нам услуги подвижения сайта и его сопорвождения.

Жду Ваши предложения (желательно в виде сметы по работам).