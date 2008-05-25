Создание или готовый скрипт соц.сети типа одноклассники или вкотакте. Отвечу только на предложения с примерами аналогичных работ.
Полный редизайн сайта
Полный редизайн сайта.
Использование простой системы управления контентом,
пока что без e-comer.
Принцып маленького портала с несколькоми направлениями.
Главная страница + направления по субдоменам
Компьютерная помощь,
Продажа ПО,
Продажа компьютеров,
Летний отдых в КРЫМУ,
Ремонт квартир,
Ремонт оффисов,
и т.д....
Без фанатизма.
ICQ 384708948
Желательно Украина.
Заявки фрилансеров
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