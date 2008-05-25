Полный редизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки333 просмотра

Полный редизайн сайта.

www.vlavlat.com.ua

Использование простой системы управления контентом,

пока что без e-comer.

Принцып маленького портала с несколькоми направлениями.

Главная страница + направления по субдоменам

Компьютерная помощь,

Продажа ПО,

Продажа компьютеров,

Летний отдых в КРЫМУ,

Ремонт квартир,

Ремонт оффисов,

и т.д....

Без фанатизма.

ICQ 384708948

Желательно Украина.

17 лет назад
VLAVLAT
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Соц. сеть

    Создание или готовый скрипт соц.сети типа одноклассники или вкотакте. Отвечу только на предложения с примерами аналогичных работ.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Система документооборота

    $1000

    Нужна система документооборота. Требования: разные уровни доступа (до 5 типов пользователей) Многоуровневая структура каталога Безопасность (все пароли - в мд5 и т.д.) Информация не будет изменятся на серевер, будет только закачиватся ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта на основе имеющегося дизайна

    Необходимо создать сайт на основе имеющегося дизайна и CMS. На сайте будет располагаться прайс-лист и его обновление должно быть доступно через CMS. Также необходимо предусмотреть возможность добавления в будущем интернет магазина с интеграцией в CMS. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка корпоративного сайта

    $2500

    Необходимо разработать сайт фирмы. 1) Произвести маркетинговое исследование тематического сегмента. 2) Нарисовать качественный дизайн. 3) Разработать систему управления сайтом. 4) Заполнить сайт контентом (7 основных разделов + 20 статей) ------------------------ ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Есть шапка - сделать сайт

    Есть шапка. Нужно в ее стиле дорисовать дизайн, сверстать и наполнить. Цена до 70 у.е. Хорошая практика для начинающих. Дорисовать дизайн - до завтра нужно.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт сетевой компании

    Разработка скриптов для сетевого маркетинга, личные кабинеты участникам, страница администрирования, автоматизация платежей, автопостроение сетевой структуры, регистрация с оплатой. Подробности при личном общении

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сателит - Форекс

    Нужно создать сателит под форекс, страниц 40-50, уникальный дизайн, уникальный текст, движек dle. Цена 30-35 у.е. Если сможете поставить дорогие кеи и ключевики, цену подниму.

    DLE
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад