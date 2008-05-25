Создание сайта на основе имеющегося дизайна

Необходимо создать сайт на основе имеющегося дизайна и CMS. На сайте будет располагаться прайс-лист и его обновление должно быть доступно через CMS. Также необходимо предусмотреть возможность добавления в будущем интернет магазина с интеграцией в CMS.

Интересуют только предложения студий оформленных как юридическое лицо (оплата будет по безналу на основании договора)

Всех кто заинтересуется прошу дать ответ на следующие вопросы

1) Стоимость верстки дизайна из PSD и натягивание на движок вместе с его установкой и настройкой

2) Какой движок предлагаете если платные то варианты и цены

3) Если понадобится новый дизайн то за сколько готовы его сделать и готовы ли сделать несколько вариантов из которых будет выбран один. Готовы ли приехать лично и продемонстрировать варианты дизайна.