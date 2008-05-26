Нужна система документооборота. Требования: разные уровни доступа (до 5 типов пользователей) Многоуровневая структура каталога Безопасность (все пароли - в мд5 и т.д.) Информация не будет изменятся на серевер, будет только закачиватся ...
Соц. сеть
Создание или готовый скрипт соц.сети типа одноклассники или вкотакте.
Отвечу только на предложения с примерами аналогичных работ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать сайт на тематику Lineage.Предложение и цену.Жду. Пример который мне очень нравиться http://lineage2.medianet.ua/Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Необходимо разработать сайт фирмы. 1) Произвести маркетинговое исследование тематического сегмента. 2) Нарисовать качественный дизайн. 3) Разработать систему управления сайтом. 4) Заполнить сайт контентом (7 основных разделов + 20 статей) ------------------------ ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть шапка. Нужно в ее стиле дорисовать дизайн, сверстать и наполнить. Цена до 70 у.е. Хорошая практика для начинающих. Дорисовать дизайн - до завтра нужно.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработка скриптов для сетевого маркетинга, личные кабинеты участникам, страница администрирования, автоматизация платежей, автопостроение сетевой структуры, регистрация с оплатой. Подробности при личном общенииСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать сателит под форекс, страниц 40-50, уникальный дизайн, уникальный текст, движек dle. Цена 30-35 у.е. Если сможете поставить дорогие кеи и ключевики, цену подниму.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Требуется создать магазин подарков и товаров для хобби. Бюджет небольшой, поэтому не прошу беспокоить всякого рода студии. Проект для тех, кто только начал, в портфолио. ТЗ по запросу. Писать сюда или в асю ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброе время суток, Требуется создать сайт на 3 языках, можно на готовой CMS лудшего тех.задания нету как примеры на сами сайты. http://hbsglobal.ru/ http://www.1sim.co.il/ Жду оценки по стоимости и также сроки на выполнения, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать сайт доски объявлений (обмен с через Access) с добавлением скриптов платежей и версткой журнала. Пожелания: минимизировать стоимость на начальном этапе. ICQ 633-52-725Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
Основные состовляющие сайта: База данных клиентов, база предожений по недвижимости, форум, блог, RSS. Дизайн сайта: "Корпоративный минимализм" =)) Срок готовности сайта: июль 2008 г.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт17 лет назад