Сайт обмена информерами. Аналог readme.ru

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок265 просмотров

Собственно нужен сайт наподобие readme.ru, tx2.ru Хотелось бы получить как можно более схожую функциональность. Важное требование - защита от накруток! Предлагайте пишите в аську 904-215

17 лет назад
reanemator
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Myster-Liberty
Иван Ревенко 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$1000
25 дней
Проект не выполнен. Исполнитель просто исчез, не в аське не по почте не отвечает!

Заявки фрилансеров

Myster-Liberty
Иван Ревенко 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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