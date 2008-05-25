Cайт на Drupale или аналогичной CMS

Требуется создать сайт в 2-3 этапа, назначение сайта описано в прикрепленном файле, нужен специалист, разбирающийся в Drupal (хотите – можно на основе другой CMS), который сумеет установить и настроить существующие модули для появления у сайта соответвтующего функционала. Этапы:

1) установка и компоновка – без дизайна, без оптимизации производительности – необходимо сделать быстро чтобы выяснить принципиально, получится сделать или нет

2) если получился 1й этап – прикрутка дизайна и оптимизации производительности до 500-1000 запросов в секунду при пиковой нагрузке

3) тюнинг

Очень нужен человек непосредственно в Киеве, или в Украине, готовый для 2-3го этапов приехать в Киев

Если знакомы с Друпалом и готовы взяться – ждем Ваших предложений с размерами желаемой компенсации и сроками.