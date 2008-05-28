2 сайта на Joomla

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок317 просмотров

Добрый день, уважаемые соискатели.

Необходимо создать 2 сайта на CMS Joomla:

1. Создать уникальный дизайн;

2. Сделать привязку к CMS Joomla.

3. Установить форум в виде компонента Joomla.

4. Наполнить сайты контентом (общая информация, статьи).

Приветствуется участие команд, поскольку объемы работы достаточно большие. Срок выполнения - 4 дня.

Joomla
17 лет назад
alex_design
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$800
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Знает то, чего хочет. Умеет четко сформировать задание. Было очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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