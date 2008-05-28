Полный редизайн сайта. www.vlavlat.com.ua Использование простой системы управления контентом, пока что без e-comer. Принцып маленького портала с несколькоми направлениями. Главная страница + направления по субдоменам ...
2 сайта на Joomla
Добрый день, уважаемые соискатели.
Необходимо создать 2 сайта на CMS Joomla:
1. Создать уникальный дизайн;
2. Сделать привязку к CMS Joomla.
3. Установить форум в виде компонента Joomla.
4. Наполнить сайты контентом (общая информация, статьи).
Приветствуется участие команд, поскольку объемы работы достаточно большие. Срок выполнения - 4 дня.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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