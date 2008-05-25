Сайт под ключ

$1000
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Закрыт53 заявки514 просмотров

Необходимо сделать аналог http://forexiq.ru

CMSка на ваше усмотрение. Сколько будет стоить подобная работа? и какие строки?

17 лет назад
skyhom
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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