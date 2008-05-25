Витрина-каталог на NetCat 3.1

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки224 просмотра

На имеющейся копии NetCat 3.1 нужно сделать витрину-каталог товара с описанием.

1. Дизайн простой – готовый, переделанный шаблон, можно использовать стандартный дизайн Netcat (проще говоря дизайна нет)

2. Нужно реализовать экспорт / импорт товара из Excel. Для выполнения этого пункта нужно написать или найти скрипт, который будет добавлять, обновлять товар по заданным полям.

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Вся номенклатура, её атрибуты, цены реализации должны загружаться и выгружаться на/с сайта (экспорт-импорт данных) из файлов формата Excel, с возможностью частичного обновления данных по заданным полям. К примеру: при изменении цены необходимо произвести только обновление этого поля, а описание товара оставить без изменения. Основные поля магазина: Наименование товара (марка), Модель, Описание, Иконка, Картинка. Так же необходимо реализовать возможность добавления, удаления и перенаименования полей.

Пояснение

ВОПРОС При импорте товаров в каталог из Excel как поступать с

картинками? Возможно, что в этих полях будут содержаться не сами

картинки а их названия или путь, где каждая хранится?

ОТВЕТ Название картинки в базе и товара в Excel идентичны, и ассоциируются при

добавлении/обновлении

Сначала заливаем в базу картинки и иконки, потом добавляем данные из Excel

ВОПРОС Если при импорте требуется обновления не всех полей, то в Excel

у каждого товара должен находиться и некий идентификатор, по

которому система определит, что этот товар уже есть в каталоге и нужно

обновить некоторые его свойства, а не создавать новый товар.

См.выше

ВОПРОС Если будет возможно менять состав полей продукта, то нужно и

менять требования к структуре Excel, который будет

импортироваться.

ОТВЕТ Структура Excel состоит из колонок, поэтому если мы в админке

добавляем поле №6, соответственно и в Excel должна быть колонка №6.

Если колонка № 6 в Excel не содержит никакой информации, то на сайте

отражается пустое поле без пробела.

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ВАЖНО. Скрипт экспорта/импорта должен работать и с адаптивным каталогом и с интернет-магазином (который сейчас отключен)

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3. Движок – исключительно! Netcat, предложения на других движках не рассматриваю.

Ваше предложение должно содержать:

1. Сроки

2. Стоимость

3. Ссылку на портфолио

Оплата: в течении 3-х рабочих дней после сдачи проекта, через "Безопасные сделки", протекцию или гаранта.

Предоплату НЕ делаю. И это даже можно не обсуждать.

P.s. В приложении находятся примеры исходных материалов для реализации экспорта/импорта

17 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров

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