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Витрина-каталог на NetCat 3.1
На имеющейся копии NetCat 3.1 нужно сделать витрину-каталог товара с описанием.
1. Дизайн простой – готовый, переделанный шаблон, можно использовать стандартный дизайн Netcat (проще говоря дизайна нет)
2. Нужно реализовать экспорт / импорт товара из Excel. Для выполнения этого пункта нужно написать или найти скрипт, который будет добавлять, обновлять товар по заданным полям.
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Вся номенклатура, её атрибуты, цены реализации должны загружаться и выгружаться на/с сайта (экспорт-импорт данных) из файлов формата Excel, с возможностью частичного обновления данных по заданным полям. К примеру: при изменении цены необходимо произвести только обновление этого поля, а описание товара оставить без изменения. Основные поля магазина: Наименование товара (марка), Модель, Описание, Иконка, Картинка. Так же необходимо реализовать возможность добавления, удаления и перенаименования полей.
Пояснение
ВОПРОС При импорте товаров в каталог из Excel как поступать с
картинками? Возможно, что в этих полях будут содержаться не сами
картинки а их названия или путь, где каждая хранится?
ОТВЕТ Название картинки в базе и товара в Excel идентичны, и ассоциируются при
добавлении/обновлении
Сначала заливаем в базу картинки и иконки, потом добавляем данные из Excel
ВОПРОС Если при импорте требуется обновления не всех полей, то в Excel
у каждого товара должен находиться и некий идентификатор, по
которому система определит, что этот товар уже есть в каталоге и нужно
обновить некоторые его свойства, а не создавать новый товар.
См.выше
ВОПРОС Если будет возможно менять состав полей продукта, то нужно и
менять требования к структуре Excel, который будет
импортироваться.
ОТВЕТ Структура Excel состоит из колонок, поэтому если мы в админке
добавляем поле №6, соответственно и в Excel должна быть колонка №6.
Если колонка № 6 в Excel не содержит никакой информации, то на сайте
отражается пустое поле без пробела.
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ВАЖНО. Скрипт экспорта/импорта должен работать и с адаптивным каталогом и с интернет-магазином (который сейчас отключен)
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3. Движок – исключительно! Netcat, предложения на других движках не рассматриваю.
Ваше предложение должно содержать:
1. Сроки
2. Стоимость
3. Ссылку на портфолио
Оплата: в течении 3-х рабочих дней после сдачи проекта, через "Безопасные сделки", протекцию или гаранта.
Предоплату НЕ делаю. И это даже можно не обсуждать.
P.s. В приложении находятся примеры исходных материалов для реализации экспорта/импорта
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