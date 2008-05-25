Полный редизайн сайта. www.vlavlat.com.ua Использование простой системы управления контентом, пока что без e-comer. Принцып маленького портала с несколькоми направлениями. Главная страница + направления по субдоменам ...
Сделать сайт про мытьё окон
Необходим простой сайт про мытьё окон под ключ. Допол. ин. в приложении.
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