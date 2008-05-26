Перелопатить mp3 движок + поддержка проекта

Требуется полностью переписать движок mp3 сайта, сделать полную интеграцию с форумом Vbulletin, сделать дизайн для сайта и форума. Работа с обработкой мп3 файлов и чтение тегов.

ТЗ надо будет составить исполнителю с моего описания.

Предпочтение веб студиям с командой программистов разного профиля и своим дизайнером.

Скорее всего так же будет нужна помощь в постоянном совершенствовании проекта.

icq 608061

Оплата вебмани либо СБС.

Желательно иметь рейтинг или хороший портфель.

Добавлено описание в аттач

Возможно без дизайна.