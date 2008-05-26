Доработка скрипта и отрисовка дизайна 2х сайтов

Доработка скрипта php почтовика и разработка уникального дизайна, также сделать шаблон для интернет магазина.

Исправить все баги в скрипте почтовика, чтобы сильно не грузил сервер и т.д.

Добавить текстовую ссылку в ротатор.

Добавить ещё 2 аукциона на сайт плагин аукциона имеется чтобы они работали одновременно и чтобы банк был виден пользователям.

Имеется скрипт для него нужно сделать автосерфинг.

Также для серфинга который уже есть и имеет таргентинг по странам, времени и дням недели, нужно сделать

1) максимальное число показов сайта в день.

2) проверку по IP-адресу т.е чтобы при этом заказе рекламы у рекламодателей были только уникальные посетители на сайт.

3) добавить технологию HideReferer , чтобы рекламодателей не исключали из рейтинга за "накрутку" с использованием CAP.

Для автосерфинга нужно сделать:

1) максимальное число показов сайта в день.

2) проверку по IP-адресу т.е чтобы при этом заказе рекламы у рекламодателей были только уникальные посетители на сайт.

3) добавить технологию HideReferer , чтобы рекламодателей не исключали из рейтинга за "накрутку" с использованием CAP.

4) Таргентинг по времени и дням недели,( который уже сделан для серфинга.)

Возможно что то забыл.