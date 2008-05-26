Создание сайта для фанклуба

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок246 просмотров

Нужно нарисовать дизаин, натянуть его на CMS (на Ваш выбор).

Задача:

- выбрать CMS, которой будет легко управлять (на англ языке).

- сайт будет обновляться ежедневно

- Возможность вставлять подкасты

- форумы

По запросу более подробная информация.

17 лет назад
mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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