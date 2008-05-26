Сайт для заказа такси по интернет

Основная цель сайта - дать возможность потенциальным клиентам заказывать такси через интернет или мобильный интернет. В отличие от заказа по телефону, когда пассажир вынужден обзванивать службы такси, при заказе на этом сайте любая из зарегистрированных служб такси или даже частный перевозчик может подобрать пассажира, предварительно связавшись с ним телефону, следуя заказу, который клиент разместил в интернете.

Сайт расчитан на пользователей в том числе и мобильного интернет, поэтому опыт написания сайтов под WAP желателен.

Возможность свободного использования сайта просмотра и заказа с использованием мобильных HTML и WAP браузеров, начиная с разрешения 176x208 (240 x 320)

Ajax-функциональность – для подсказки адресов по первым буквам, a la google suggest

Требования к разработчикам:

- Опыт написания Ajax приложений и приложений на MySQL

- Предпочтения отдаются киевским разработчикам, но удаленная работа тоже возможна

Оплата: ~500 USD за проект. Зависит от конечного функционала сайта

Для связи: [email protected]