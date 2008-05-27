Создание сателлитов

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Закрыт9 заявок182 просмотра

Нужен человек, который сможет создавать сателлиты. Объем 4 страницы. Текст-рерайт. В личку и аську не писать! От вас=цена за один сателлит!

Также можем купить у вас уже готовые сайты-сателлиты, размещенные в Интернете, проиндексированные Yandex'ом! Пишите цену и ссылку на них!

17 лет назад
kosaleks
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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