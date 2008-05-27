Требуется полностью переписать движок mp3 сайта, сделать полную интеграцию с форумом Vbulletin, сделать дизайн для сайта и форума. Работа с обработкой мп3 файлов и чтение тегов. ТЗ надо будет составить исполнителю с моего описания. ...
Скрипт доски объявлений (аналог irr.ru)
Основные моменты:
1) Возможность создания отдельной анкеты под каждую рубрику (раздел)
2) Административная панель
3) ЧПУ
4) Оплата (выделение / поднятие) объявления через SMS
Реальный ТЗ есть, но предоставлять буду тем, чьи предложения заинтерисуют.
По оплате: оплата производится в 2-х этапах
1) Когда будет показана основная функциональная часть скрипта
2) Когда будет готов весть проект.
Теперь по рассмотрению предложений:
Рассматриваются только предложения с указанием стоимости и примеров работ (веб программирование).
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