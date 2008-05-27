Сайт по продаже дачных участков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт45 заявок514 просмотров

Необходимо создание сайта с нуля с размещением и настройками на хостинге.

- хороший и качественный дизайн

- программинг на хостинг

- оптимизация под поисковики

Условия оплаты: 10% предоплата. 40% после утверждения дизайна. 50% после готовности.

Оплата или электронной валютой,либо налом в Москве.

ТЗ в приложении.

17 лет назад
goldmir
Иван 
80 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

drive200
Сергей 
52 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$1000
14 дней

Заявки фрилансеров

drive200
Сергей 
52 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт доски объявлений (аналог irr.ru)

    Основные моменты: 1) Возможность создания отдельной анкеты под каждую рубрику (раздел) 2) Административная панель 3) ЧПУ 4) Оплата (выделение / поднятие) объявления через SMS Реальный ТЗ есть, но ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать сайт-сервер wow

    Вообщем требуется поставить сервер wow + сделать красивый дизайн сайта к нему. Функции сайта: Вывод списка лучших игроков, новостей, а также последние темы форума. Если возможно, то сделать автоматическое пополнение игровой валюты(золота) ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта и отрисовка дизайна 2х сайтов

    $500

    Доработка скрипта php почтовика и разработка уникального дизайна, также сделать шаблон для интернет магазина. Исправить все баги в скрипте почтовика, чтобы сильно не грузил сервер и т.д. Добавить ...

    PHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание структуры по ТЗ, минимальный дизайн

    Для интернет-магазина создать структуру (разделы) в соответствии с ТЗ, навесить на него дизайн (создать). Дизайн нужен средне-минимальный (для примера, Озон). Программирование структуры, изменение кода производятся в CMS Битрикс, редакция Малый Бизнес. Соответствено, нужен опыт работы ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт для заказа такси по интернет

    $500

    Сайт для заказа такси по интернет Основная цель сайта - дать возможность потенциальным клиентам заказывать такси через интернет или мобильный интернет. В отличие от заказа по телефону, когда пассажир вынужден обзванивать службы ...

    AJAXHTMLMySQL
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта для фанклуба

    $250

    Нужно нарисовать дизаин, натянуть его на CMS (на Ваш выбор). Задача: - выбрать CMS, которой будет легко управлять (на англ языке). - сайт будет обновляться ежедневно - Возможность ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • CMS для сайта

    $140

    Здравствуйте Необходимо доработать сайт, имеется верстка! http://oookomfort.ru/ Основной модуль системы администрирования CMS (Включающий модуль структуры, модуль работы с документами, настройка включений на страницах, карту сайта...) 1 CMS ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад