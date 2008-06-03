Интернет магазин зеленых растений

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен65 заявок695 просмотров

Требуется создать сайт (интернет магазин, продажа растений) для садового центра.

Дизайн в ярко зеленых и желтых цветах.

Приблизительно по такой схеме:

1)Главная

2)О компании

3)Расширенный каталог растений (с корзиной)

4)Статьи по уходу за растениями

5)Новости

6)Акции

7)Контакты

+ простая рускоязычная админка

Рассмотрю предложения, концепции, идеи, варианты, стоимость и сроки. Только здесь, личку не смотрю.

Желательно портфолио и опыт работы с подобными поектами.

17 лет назад
greeg
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

traus
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Быстро работают! Качество замечательное, не смотря на пожарные темпы, со сроками "на вчера". Второй общий проект. Доволен

Заявки фрилансеров

traus
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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