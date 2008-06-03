Нужен специалист для настройки блога (Drupal, Wordpress). Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.
Интернет магазин зеленых растений
Требуется создать сайт (интернет магазин, продажа растений) для садового центра.
Дизайн в ярко зеленых и желтых цветах.
Приблизительно по такой схеме:
1)Главная
2)О компании
3)Расширенный каталог растений (с корзиной)
4)Статьи по уходу за растениями
5)Новости
6)Акции
7)Контакты
+ простая рускоязычная админка
Рассмотрю предложения, концепции, идеи, варианты, стоимость и сроки. Только здесь, личку не смотрю.
Желательно портфолио и опыт работы с подобными поектами.
Выбранный исполнитель
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