Сделать блог

Нужен человек, который сможет создавать сателлиты. Объем 4 страницы. Текст-рерайт. В личку и аську не писать! От вас=цена за один сателлит! Также можем купить у вас уже готовые сайты-сателлиты, размещенные в Интернете, проиндексированные Yandex'ом! ...