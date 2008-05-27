Сделать блог

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка215 просмотров

Нужен специалист для настройки блога (Drupal, Wordpress).

Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.

DrupalWordPress
17 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Натянуть на кмс

    $100

    ТЗ Главная страница: 1) правй верхний квадрат (PG) под баннер, однако пока я не найду ген спосора он будет крутить фото с прошлой ярмарки 2) Далее снизу идет размещен ие логотипаген спосора ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт-визитка с фотогалереей

    $300

    Нужен сайт визитка 4-5 разделов (текст+2-3 фото в каждом) с фотогалереей. Фотогалерея с подразделами. Случайные фото из галереи на главной. Итого: дизайн+верстка (лучше DIVами)+CMS с русской админкой. Срок - месяц. Оплата ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сателлитов

    Нужен человек, который сможет создавать сателлиты. Объем 4 страницы. Текст-рерайт. В личку и аську не писать! От вас=цена за один сателлит! Также можем купить у вас уже готовые сайты-сателлиты, размещенные в Интернете, проиндексированные Yandex'ом! ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт по продаже дачных участков

    $1000

    Необходимо создание сайта с нуля с размещением и настройками на хостинге. - хороший и качественный дизайн - программинг на хостинг - оптимизация под поисковики Условия оплаты: 10% ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт доски объявлений (аналог irr.ru)

    Основные моменты: 1) Возможность создания отдельной анкеты под каждую рубрику (раздел) 2) Административная панель 3) ЧПУ 4) Оплата (выделение / поднятие) объявления через SMS Реальный ТЗ есть, но ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать сайт-сервер wow

    Вообщем требуется поставить сервер wow + сделать красивый дизайн сайта к нему. Функции сайта: Вывод списка лучших игроков, новостей, а также последние темы форума. Если возможно, то сделать автоматическое пополнение игровой валюты(золота) ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта и отрисовка дизайна 2х сайтов

    $500

    Доработка скрипта php почтовика и разработка уникального дизайна, также сделать шаблон для интернет магазина. Исправить все баги в скрипте почтовика, чтобы сильно не грузил сервер и т.д. Добавить ...

    PHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад