Под ключ
Сделать блог
Нужен специалист для настройки блога (Drupal, Wordpress).
Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
ТЗ Главная страница: 1) правй верхний квадрат (PG) под баннер, однако пока я не найду ген спосора он будет крутить фото с прошлой ярмарки 2) Далее снизу идет размещен ие логотипаген спосора ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужен сайт визитка 4-5 разделов (текст+2-3 фото в каждом) с фотогалереей. Фотогалерея с подразделами. Случайные фото из галереи на главной. Итого: дизайн+верстка (лучше DIVами)+CMS с русской админкой. Срок - месяц. Оплата ...Завершен17 лет назад
Нужен человек, который сможет создавать сателлиты. Объем 4 страницы. Текст-рерайт. В личку и аську не писать! От вас=цена за один сателлит! Также можем купить у вас уже готовые сайты-сателлиты, размещенные в Интернете, проиндексированные Yandex'ом! ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо создание сайта с нуля с размещением и настройками на хостинге. - хороший и качественный дизайн - программинг на хостинг - оптимизация под поисковики Условия оплаты: 10% ...Закрыт17 лет назад
- $2000
Создание 4 сайтов подмосковных домов отдыха.Завершен17 лет назад
Основные моменты: 1) Возможность создания отдельной анкеты под каждую рубрику (раздел) 2) Административная панель 3) ЧПУ 4) Оплата (выделение / поднятие) объявления через SMS Реальный ТЗ есть, но ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
Вообщем требуется поставить сервер wow + сделать красивый дизайн сайта к нему. Функции сайта: Вывод списка лучших игроков, новостей, а также последние темы форума. Если возможно, то сделать автоматическое пополнение игровой валюты(золота) ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать симпатичный и приятный сайт на простой cms + наполнить интресным контентом, 5-10 страниц. Хостинг и домен не требуются.Закрыт17 лет назад
- $500
Доработка скрипта php почтовика и разработка уникального дизайна, также сделать шаблон для интернет магазина. Исправить все баги в скрипте почтовика, чтобы сильно не грузил сервер и т.д. Добавить ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад