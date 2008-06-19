Приватный проект для Rui

Владиславу спасибо! Отлично всё сделано по качеству, дизайну и по срокам (что часто тоже очень важно) От постановки задачи до окончания работ по сайту все проволочки только на моей совести :) Кроме отзывчивости, когда я был готов общаться, проявил терпимость к моей занятости. Хотя я не специалист в дизайне и вэб-программинге, но, по-моему, работа ему удалась! PS до этого имелся двукратный неудачный опыт с другими фрилансерами, так что есть с чем сравнить