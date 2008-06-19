Приватный проект для Rui

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Завершен11 заявок399 просмотров

Под ключ

17 лет назад
kontakt-samara
Константин 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$400
Владиславу спасибо! Отлично всё сделано по качеству, дизайну и по срокам (что часто тоже очень важно) От постановки задачи до окончания работ по сайту все проволочки только на моей совести :) Кроме отзывчивости, когда я был готов общаться, проявил терпимость к моей занятости. Хотя я не специалист в дизайне и вэб-программинге, но, по-моему, работа ему удалась! PS до этого имелся двукратный неудачный опыт с другими фрилансерами, так что есть с чем сравнить
Вести сотрудничество с Константином было одно удовольствие. Были поставлены четкие задачи, предоставлено ТЗ. Оплата производилась после завершения проекта. Рекомендую как порядочного и честного человека. С Уважением, Владислав.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад

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