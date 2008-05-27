Требуется создать сайт (интернет магазин, продажа растений) для садового центра. Дизайн в ярко зеленых и желтых цветах. Приблизительно по такой схеме: 1)Главная 2)О компании 3)Расширенный каталог ...
Разработка сайта для бронирования гостиниц
Необходимо разработать сайт-аналог hostelbookers.com и hostelworld.com. Функционал клиентской части сходный.
Функционал back-end'a должен включать в себя:
- список гостиниц (заточка под хостелы), менеджер каждой гостиницы будет иметь свой аккаунт в back-end, откуда сможет наполнять информацию о номерах, их типах, наличию свободных мест (!), акциях и т.д. +-
- уведомления о поступивших бронировках
- таблица/календарь свободных номеров/мест
Еще важный момент - связь с платежными системами Visa/Mastercard + к этому при бронировании места на сайте клиент делает 10% предоплату сразу же. Все это должно быть автоматизировано, в админке просто должно высветится уведомление об этом.
Вот то что необходимо в общих чертах. Интересует в первую очередь шаблонное решение на основе бесплатной CMS, в частности joomla с переработкой под эти нужды компонента интернет-магазина.
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