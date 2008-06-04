Требуется дизайн для сайта. Подробности - пишите в личку.
Сферы деятельности:
- Администрирование: ОС Win2000, Win XP, Win 2003, Linux, FreeBSD, Apache, MySQL. Опыт установки и настройки серверов HTTP(Web), FTP, mail.
- Программирование: Pascal/Delphi, HTML-кодинг, PHP, Perl, shell.
- Web: HTML-кодинг, наcтройка и поддержка CMS Joomla, CPEngine, Drupal, TextPattern, настройка форумов PhpBB, Invisible PowerBoard.
- Авторегистрация в каталогах (лицензионный Allsubmitter 5.3, самые свежие базы)
- Написание технических статей на компьютерную и телекомуникационную тематику (публикации в еженедельнике "Мой Компьютер", IZone).
- Проектирование, монтаж, настройка локальных сетей и СКС любой сложности.
Знание языков: русский, украинский, английский.
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Требуется дизайн для сайта. Подробности - пишите в личку.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен перевод на английский коммерческого предложения по монтажу локальных и телефонных сетей, электромонтажу. Файл вышлю по запросу. От Вас сроки и цена. объем ~ 6500 символов без пробелов.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Есть сайт-визитка фирмы: http://ltservice.com.ua На главной в виде списка перечислены виды деятельности, 6 шт (монтаж лвс, вай-фай, комп. сервис, ...) + еще будет седьмой - "хостинг" справа от видов деятельности - картинки, вместо которых и нужны новые иконки. Главное ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо разработать сайт-аналог hostelbookers.com и hostelworld.com. Функционал клиентской части сходный. Функционал back-end'a должен включать в себя: - список гостиниц (заточка под хостелы), менеджер каждой гостиницы будет иметь свой аккаунт в back-end, откуда сможет наполнять информацию ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад