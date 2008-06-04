nbabii

Николай Бабий nbabii

 
37 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Сферы деятельности:

- Администрирование: ОС Win2000, Win XP, Win 2003, Linux, FreeBSD, Apache, MySQL. Опыт установки и настройки серверов HTTP(Web), FTP, mail.

- Программирование: Pascal/Delphi, HTML-кодинг, PHP, Perl, shell.

- Web: HTML-кодинг, наcтройка и поддержка CMS Joomla, CPEngine, Drupal, TextPattern, настройка форумов PhpBB, Invisible PowerBoard.

- Авторегистрация в каталогах (лицензионный Allsubmitter 5.3, самые свежие базы)

- Написание технических статей на компьютерную и телекомуникационную тематику (публикации в еженедельнике "Мой Компьютер", IZone).

- Проектирование, монтаж, настройка локальных сетей и СКС любой сложности.

Знание языков: русский, украинский, английский.

PHPMySQLHTMLJoomlaDelphiDrupalLinuxApachePerlFreeBSD
Отзывы фрилансеров
vicodin
Антон 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
81 отзыв
$70
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Dominatorm16
Второй раз работаю с заказчиком. Своевременная оплата + на 100% знает, чего хочет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работаем уже по второму проекту. Очень доволен резульатои и сроком выполнения
Ответный отзыв
HQ-Translation
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Перевести на английский коммерческое предложение
Даже несмотря на то, что самого общения было как кот наплакал, птицу высокого полета сразу видно. и это не преувеличение, и не лесть. просто приятно встретить человека, отлично знающего свое дело!!! оплатил наперед и хорошую цену. очень рекомендую!
Отличная работа, спасибо за оперативность) Буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
vicodin
Антон 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
81 отзыв
$50
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать 7 иконок
Приятно работать с таким заказчиком, надеюсь на постоянное сотрудничество!
Отлично справился с задачей, очень доволен результатом. Приятно сотрудничать, т.к. человек работает очень оперативно.
Ответный отзыв