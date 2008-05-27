Нужен сайт

Добрый день интересует разработка сайта по продаже (даванию скачивания ) супер обоев для рабочего стола.

Красивый яркий дизайн (но гламурный а не молодежный)

В сайте (на главной странице) система поиска: с «галочками»

По принципу:

форма:

машины варианты( без машин, все, кабриолеты, лимузины, красные, черные, желтые, мотоциклы)

девушки варианты( все, блондинки, брюнетки, рыжие, ню)

все обои

выдавать на странице по *** previyu (варианты 20, 50, 100, все)

это похоже на то что делают при выборе недвижимости и тп

и справа в колонке «дерево рубрик» соответствующих:

Рубрики:

Блондинки (внутри цвета машин и тп )

Брюнетки

Рыжие

ню

Все девушки

Красные машины

Желтые машины

Черные машины

Все машины

кабриолеты

Другие цвета машины

Все обои

Мотоциклы

лимузины

рубрики больше для продвижения но внутри их надо сделать типа дерева с теми же вариациями как в поиске(и одна фотка естественно с учетом проставленных при ее создании»галочек» будет относиться к разным рубрикам одновременно!!!

возможность самим бесконечное количество добавления картинок,

где в админке при добавлении картинки будут те же «галочки» что и в поиске и так поиск будет знать какая картинка соответствует набору каких комбинаций выбранных галочек

и добавление туда картинки, которая автоматом становится и превьюшкой нужного размера и автоматом делается нужных 3ч размеров(экрана) автоматом и на нее автоматом ставится что то типа защитного полупрозрачного слова с именем нашего сайта

Далее когда клиенту на нужном количестве страниц отобразились превьюшки, их можно посмотреть крупнее например размером 15 см на экране

Далее и под превьюшкой и под увеличенной превьюшкой

Надпись скачать сейчас и (здесь выбор из 3ч видов экрана),

Нажав на один из них клиент попадает на страницу , где говорится пошлите смс получите пароль и т п и окно для пароля

Нужно прикрутить все это к системе смс билинга (они дадут скрипт или скажут как сделать генерацию паролей (я Вас объединю)) введя пароль чел попадает на свою выбранную картинку картинку, и ВАЖЕО ЧТО ОН МОЖЕТ заплатив скачать любое количество картинок!!! ( о чем ему где то там в этот момент надо сказать еще раз, хотя это будет написано и там где ему объяснятся кАк получить пароль

Но важно что бы его пароль действовал, например 1 час или 3 часа ну в общем по времени!!!!

И что бы клиент находясь в нашем сайте после пароля мог скачать сколько угодно, но не более определенного времени с момента получения пароля!!

Вроде все изложено понятно, прошу сообщить БЮДЖЕТ и сроки

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Best regards,

GREAT WINNER Company

Europe Square 2 Moscow, 121059

Radisson SAS Slavyanskaya

Nikita S.Korolev

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