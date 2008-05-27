Нужно создать отличный почтовый спонсор

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок253 просмотра

Добрый день всем.Нужно создать почтовый спонсор на скрипте ZCasher с отличным дизайном.Предоплат невношу.Плачу только после того как вы мне предоставите готовый почтовик(после перевода денег вы отдаете мне админпанель).Срок должен быть не более 3 дней.В почтовике должно быть:

1)письма

2)Клики

3)Задания

4)Регистрации-платные регистрации

5)Бонусы-ежедневные бонусы посещения сайта+бонусы для других сайтов(рекламодатели заказывыют лично)

6)Форум-на различные тематики

7)Новости-в бегущей строке

8)Игры

9)Аукцион

10)Биржи-рефералов,кредитов,аккаунтов и т.д.

11)Обменник

12)Внутренняя рассылка писем

13)Заказ рекламы

14)Рефстатистика

15)рефцентр

16)каталог

17)Личные данные

18)деньги

19)почта

20)Серфинг

21)автосерфинг

22)VIP-серфинг

23)Перевод-валюта другим пользователям

24)Связь с администрацией

25)аттестат и BL админа

26)настройка мерчанта и полный автомат действий

27)правила на каждый пункт

28)счётчик

29)видемость сколько пользователей и рекламодателей в сети и сколько всего

30)чтоб я мог ставить VIP показы заданий-выделяется другим цветом и ставиться в первую десятку заданий

31)баннеропоказы

32)ввод и вывод денег

33)ссылки ротаторы-статестические ссылки(пример: http://sb-money.ru/user_main.php?z=36)

34)статусы(пример http://go.jetswap.com/account?mode=status)

35)VIPраскрутка-Обычныйприоритет показа Ваших сайтов перед другими участниками. VIP-показ дает только приоритет показа, а не сам показ сайта. Независимо от расхода кредитов на один показ Вашего сайта, со счета всегда списывается 1 показ за один просмотр сайта

36)покупка и продажа кредитов

37)FAQ

38)место под рекламу на глав странице

39)баннеры и партнерская программа

38)Желательно вставить мелодию на глав страницу или говорящие слова(чтото вроде этого "Здраствуйте.Вы находитесь на почтовике нового поколения".и короткометражная мелодия)

17 лет назад
JIupuk
Liga 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

creogroup
54 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$350
14 дней

Заявки фрилансеров

creogroup
54 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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