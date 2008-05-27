Необходимо разработать сайт-аналог hostelbookers.com и hostelworld.com. Функционал клиентской части сходный. Функционал back-end'a должен включать в себя: - список гостиниц (заточка под хостелы), менеджер каждой гостиницы будет иметь свой аккаунт ...
Нужно создать отличный почтовый спонсор
Добрый день всем.Нужно создать почтовый спонсор на скрипте ZCasher с отличным дизайном.Предоплат невношу.Плачу только после того как вы мне предоставите готовый почтовик(после перевода денег вы отдаете мне админпанель).Срок должен быть не более 3 дней.В почтовике должно быть:
1)письма
2)Клики
3)Задания
4)Регистрации-платные регистрации
5)Бонусы-ежедневные бонусы посещения сайта+бонусы для других сайтов(рекламодатели заказывыют лично)
6)Форум-на различные тематики
7)Новости-в бегущей строке
8)Игры
9)Аукцион
10)Биржи-рефералов,кредитов,аккаунтов и т.д.
11)Обменник
12)Внутренняя рассылка писем
13)Заказ рекламы
14)Рефстатистика
15)рефцентр
16)каталог
17)Личные данные
18)деньги
19)почта
20)Серфинг
21)автосерфинг
22)VIP-серфинг
23)Перевод-валюта другим пользователям
24)Связь с администрацией
25)аттестат и BL админа
26)настройка мерчанта и полный автомат действий
27)правила на каждый пункт
28)счётчик
29)видемость сколько пользователей и рекламодателей в сети и сколько всего
30)чтоб я мог ставить VIP показы заданий-выделяется другим цветом и ставиться в первую десятку заданий
31)баннеропоказы
32)ввод и вывод денег
33)ссылки ротаторы-статестические ссылки(пример: http://sb-money.ru/user_main.php?z=36)
34)статусы(пример http://go.jetswap.com/account?mode=status)
35)VIPраскрутка-Обычныйприоритет показа Ваших сайтов перед другими участниками. VIP-показ дает только приоритет показа, а не сам показ сайта. Независимо от расхода кредитов на один показ Вашего сайта, со счета всегда списывается 1 показ за один просмотр сайта
36)покупка и продажа кредитов
37)FAQ
38)место под рекламу на глав странице
39)баннеры и партнерская программа
38)Желательно вставить мелодию на глав страницу или говорящие слова(чтото вроде этого "Здраствуйте.Вы находитесь на почтовике нового поколения".и короткометражная мелодия)
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