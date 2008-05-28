Нужна доработка магазина на Shop Script CMS, кто знаком с Shop Script CMS отпишитесь, елси можете приступть сегодня.

Поэтому размещаю проект еще раз. Нужно от Вас:

1. Наличие опыта Shop scrip CMS

2. Возможность контакта по телефону(город не важен). Это желательно, тк несмотря на все заверения многиз исполнителей очень сложно застать онлайн в ICQ. Поэтому этот пункт важен.

3. Возможность приступить к работе в день оплаты.

Готов сделать предоплату! Важно соблюдение сроков.