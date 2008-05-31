Создать сайт такой же как http://www.eziriz.com/ а именно - похожий дизайн, такая же функциональность Возможно дополнительно нарисовать оригинальное лого Предлагайте цены - сайт клон/сайт с оригинальным лого.
Создать сайт (java script)
Необходимо создать простой информационный сайт "под ключ" обществу Анонимных Алкоголиков. Дизайн - самый простой, лишь бы красиво и со вкусом. Цена значения не имеет. Срок 5 дней!!! Пишите в личку. Жду предложений...
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