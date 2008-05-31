Создать сайт (java script)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок281 просмотр

Необходимо создать простой информационный сайт "под ключ" обществу Анонимных Алкоголиков. Дизайн - самый простой, лишь бы красиво и со вкусом. Цена значения не имеет. Срок 5 дней!!! Пишите в личку. Жду предложений...

Java
17 лет назад
Urets
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

yestanislav
Станислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yestanislav
Станислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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